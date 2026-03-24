آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع مع وزراء المستوى الأمني والسياسي عقب تداعيات التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن وجود مفاوضات ومباحثات بين طهران وواشنطن للوصول إلى صفقة وتهدئة ووقف العمليات التي توجهها إسرائيل وأمريكا لمصافي النفط ومنشآت الطاقة والغاز.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن نتنياهو عقب أمس على تصريحات ترامب وقال إنه أخبره أنه يمكن تحول هذه الإنجازات العسكرية إلى اتفاق يضمن المصالح الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه حدد مطالب إسرائيل في الملف النووي والباليستي.

وتابعت أنه كان هناك اجتماع مع رؤساء الائتلاف الحكومي والكابينيت الأمني، مشيرة إلى أنه يترأس اجتماعا الآن مع قادة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل عن هذه المحادثات والمكالمة الهاتفية بين عراقجي وويتكوف وكوشنر.