وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد متعاقد مدني في اعتداء صاروخي إيراني على البحرين
تصعيد خطير عالمياً.. حرب إيران تشعل التوترات وتهدد بموجة عنف أوسع
لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة
آلاف السفن عالقة خلف مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يختنق بين نيران التصعيد وصفقات التهدئة
إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز
علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي
لسوء الأحوال الجوية.. وكيل الأزهر : الأربعاء والخميس إجازة بجميع المعاهد الأزهرية
إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين
اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي
تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟
إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الأركان الفرنسي يوجه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة حول الحرب على إيران

الرئيس الفرنسي و رئيس الأركان
الرئيس الفرنسي و رئيس الأركان
فرناس حفظي

كسر رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال فابيان ميندون، صمته مؤخرا وهاجم الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها حليف "غير متوقع" يضر بمصالح وأمن فرنسا. 

جاءت تصريحات ميندون خلال مؤتمر للأمن والدفاع عُقد في باريس، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران.

وقال ميندون: "لقد فوجئنا بحليفنا الأمريكي. فرغم أنه لا يزال حليفًا، إلا أنه أصبح أكثر غموضًا يومًا بعد يوم، ولا يكلف نفسه عناء إبلاغنا عندما يقرر شن عمليات عسكرية. هذا السلوك يؤثر مباشرة على أمننا ومصالحنا الوطنية".

ويأتي الغضب الفرنسي بعد أن شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد إيران دون تنسيق مع العواصم الأوروبية، ما أثار استياءً متزايدًا في باريس.

 ويشير محللون إلى أن هذا الاستياء تعزز بعد تصرفات الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، بما في ذلك نواياه شراء غرينلاند وانتقاداته للحلفاء الأوروبيين لعدم مشاركتهم الفعالة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأضاف ميندون في حديثه مقارنة بين الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وانسحاب القوات من أفغانستان: "لقد تدخلنا في أفغانستان بناءً على طلب الأمريكيين، الذين استندوا إلى المادة الخامسة من ميثاق الناتو، ثم اختاروا الانسحاب دون إبلاغنا".

وتشير تقارير دولية إلى أن إدارة ترامب تراجعت عن بعض خططها لشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية، وتجري محادثات غير مباشرة مع طهران، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى شركاء الولايات المتحدة. 

وفي الوقت نفسه، أثرت هذه التطورات على الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات على التضخم الدولي.

واختتم ميندون حديثه بالقول: "لقد قرروا التدخل مجددًا في الشرق الأوسط دون إبلاغنا، ومع ذلك ركزت القوات المسلحة الفرنسية على حماية المواطنين الفرنسيين الذين كانوا يعبرون المنطقة".

تسلط هذه التصريحات الضوء على الخلاف المتزايد بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني بين القوتين العظميين في ظل التوترات الإقليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن غدا وبعد الغد إجازة في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصيام

هل الجمع بين نيتي صوم 6 من شوال وقضاء ما فات من رمضان جائز؟

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. صور

بالصور

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد