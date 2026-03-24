الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

أعلنت إيران عن فرض رسوم عبور على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

ووفق تقارير اقتصادية، وصلت قيمة الرسوم المفروضة إلى نحو 2 مليون دولار لكل رحلة عبور، ما يضع شركات الشحن العالمية أمام تكاليف إضافية كبيرة.

يعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا لقطاع الطاقة العالمي، إذ يمر عبره نحو 20٪ من صادرات النفط والغاز البحرية، ما يجعل أي تغيير في شروط العبور له تأثير مباشر على الأسواق والأسعار.

 الرسوم الحالية تُطبق على أساس كل حالة على حدة، ولم يتم تشريعها رسميا بعد، ما يترك مجالا كبيرا لعدم اليقين التجاري.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، مع تحذيرات أمريكية من اتخاذ إجراءات عسكرية حال استمرار القيود على حركة الملاحة. 

ويرى محللون أن فرض الرسوم يعكس محاولة طهران لزيادة نفوذها على الممر المائي الاستراتيجي وفرض سيطرتها بشكل غير رسمي.

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف النقل البحري وربما إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، خاصة إذا تم لاحقًا تشريع الرسوم رسميًا. وتشير التقديرات إلى أن استمرار مثل هذه القيود على حرية الملاحة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على التجارة البحرية وأسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن فرض إيران لرسوم عبور مضيق هرمز يمثل تحديا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا، ويبرز تأثير التوترات الجيوسياسية على قطاع الطاقة والملاحة الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بيراميدز

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد