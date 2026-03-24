ناقلة تحمل نفطاً عراقياً تصل الهند بعد عبورها مضيق هرمز

عبرت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي مضيق هرمز، لتكون أول سفينة تُرصد وهي تنقل نفط بغداد عبر هذا الممر المائي الحيوي، منذ أن أُغلق تقريباً أمام الشحن التجاري بسبب الحرب مع إيران.

وأظهرت بيانات تتبّع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ" أن الناقلة "أوميغا ترايدر" (Omega Trader)، التي تديرها شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" (Mitsui OSK Lines Ltd) اليابانية، أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى وصولها إلى مومباي.

وكانت آخر إشارة لها قبل الوصول إلى المدينة الهندية قد صدرت من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

أحدث مسار للناقلة "أوميغا ترايدر" (Omega Trader) - بلومبرغ

أوقفت الحرب في إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الرابع، الغالبية العظمى من حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ورغم أن عدداً قليلاً فقط من الناقلات عبر منذ بداية النزاع، فإن هذه التحركات تساعد في التخفيف مما تصفه "وكالة الطاقة الدولية" بأنه أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط.

الهند وجهة رئيسية للإمدادات من هرمز

قامت العديد من السفن التي تمكنت من عبور هرمز بتفريغ شحناتها في الهند. وانخرطت البلاد في محادثات مع مسؤولين إيرانيين للسعي إلى تأمين مرور السفن التي من المقرر أن تنقل الطاقة إلى البلاد، وقد قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن غاز البترول المسال عبر هرمز.

ووفقاً لبيانات قاعدة "إيكواسيس" (Equasis) البحرية، فإن المدير الفني للسفينة هو "ميتسوي أو إس كيه لاينز" (Mitsui OSK Lines Ltd). ولم ترد الشركة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.