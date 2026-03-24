صفقة نادرة لناقلة عملاقة تعزّز خطة السعودية لتجاوز مضيق هرمز

استأجرت "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" (بحري) الأسبوع الماضي، الناقلة العملاقة "أورينتال آرك" (Oriental Ark) المتجهة إلى ميناء ينبع بسعر 463 ألف دولار يومياً لمدة سنة، وفقاً لشركة "سيشور شيب بروكينغ" (Seasure Shipbroking).

وبلغ معدل عقود إيجار الناقلات العملاقة لمدة عام نحو 133750 دولار يومياً، وهو مستوى قياسي.

ومن المرجّح أن يكون قرب "أورينتال آرك" من محطة التصدير الرئيسية السعودية على البحر الأحمر، قد أسهم في العلاوة المدفوعة مقارنةً بالمعدل القياسي.

وهذه أول صفقة "تأجير زمني" لناقلة من فئة "ناقلات الخام العملاقة" (VLCC) تقوم بها "بحري"، منذ صفقة لمدة ثلاثة أشهر في يونيو 2025، وذلك في الأسبوع الذي سبق الضربات الأميركية على المنشآت النووية الرئيسية في إيران.



وبلغ عدد الناقلات من هذا الحجم في أسطول "بحري" نحو 50 ناقلة، وفقاً لأحدث عرض أرباح للشركة.

وفي السوق الفورية، يبلغ الإيجار اليومي لناقلة من فئة "في أل سي سي" من الشرق الأوسط إلى الصين 221262 دولاراً.

ومن المتوقع أن تضم منطقة الشرق الأوسط عدداً من السفن يزيد بنسبة 15% عن الشحنات خلال الثلاثين يوماً المقبلة، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرج".