كاتب: مضيق هرمز أصبح ورقة ضغط أساسية في مفاوضات إيران والولايات المتحدة

منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن النقاش بين إيران والولايات المتحدة لم يعد يقتصر على البرنامج النووي الإيراني فقط، بل توسع ليشمل أمن الملاحة والطاقة العالمية، مع التركيز على مضيق هرمز باعتباره نقطة محورية في التوترات الحالية.

تداعيات اقتصادية عالمية لإغلاق المضيق

أوضح رائف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أن أي توقف في حركة الشحن النفطي عبر المضيق سيؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، مع تداعيات قد تمتد لعدة أشهر وربما حتى نهاية العام، خاصة مع انخفاض المخزونات الاستراتيجية للنفط لدى بعض الدول، ما يجعل استعادة الاستقرار عملية تدريجية ومعقدة.

إيران وواشنطن.. تصعيد مقابل السيطرة

وأشار رائف إلى أن إيران تعتبر مضيق هرمز ورقة ضغط رئيسية لمواجهة الولايات المتحدة، بينما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها العسكري في مواقع استراتيجية مثل جزيرة خرج لضمان قدرتها على التحكم بمسار المفاوضات والتحكم بالضغوط الإقليمية.

أهمية التنسيق الدبلوماسي والإقليمي

وأكد رائف أن إدارة المضيق واستقرار حركة الملاحة فيه سيكونان عاملين أساسيين لتهدئة التوترات الإقليمية والحفاظ على أمن الطاقة العالمي، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي هي السبيل الأكثر فعالية لتفادي أي صدمات اقتصادية أو سياسية مستقبلية.

