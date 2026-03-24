الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، أن الحرب على إيران تُعد خطأ سياسيًا كارثيًا وغير ضروري، ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في برلين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإعادة تأسيس وزارة الخارجية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية في 15 مارس 1951.

وأشار شتاينماير إلى أن النزاع العسكري كان يمكن تفاديه بالكامل، مؤكدًا أن استخدام القوة لم يكن ضروريًا لوقف إيران عن المضي في برنامجها النووي، وأن البلاد لم تكن أبعد عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه بعد الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابع الرئيس الألماني قائلاً إن التصعيد العسكري يحمل عواقب كارثية على الصعيد السياسي، وأن الحلول الدبلوماسية كانت دومًا أكثر فعالية وأقل تكلفة على جميع الأطراف المعنية. وشدد على أهمية احترام القانون الدولي والبحث عن بدائل سلمية لحل النزاعات، مؤكدًا أن الحرب على إيران ليست الخيار الأمثل لأي حكومة.