أخبار العالم

إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز

القسم الخارجي

نفت إيران تقارير إعلامية أفادت بأنها تفرض رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار على السفن العابرة لـ مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يشهد إغلاقًا فعليًا في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن بعض التقارير أفادت بأن إيران فرضت نوعًا من الرسوم غير الرسمية على السفن العابرة، والتي يمر عبرها عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأشارت التقارير إلى أن بعض السفن قامت بالدفع، لكن التفاصيل حول كيفية إجراء هذه المدفوعات والعملات المستخدمة لم تتضح، كما أن الأمر لم يكن نظاميًا.

وردًا على هذه الأنباء، أصدر السفارة الإيرانية في الهند بيانًا عبر موقع X (تويتر سابقًا) نفت فيه جميع هذه المزاعم، وقال البيان "ردًا على بعض الادعاءات المتعلقة بمزاعم تلقي مبلغ 2 مليون دولار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية من السفن العابرة لمضيق هرمز، نؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة."

ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لتقارير أثارت القلق بين شركات الشحن الدولية والمستوردين حول استمرارية تدفق النفط والسلع الأساسية عبر هذا الممر الحيوي، خصوصًا في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل الطاقة، إذ تمر عبره كميات هائلة من النفط والغاز يوميًا، لذلك فإن أي تقارير عن فرض رسوم أو إغلاقه تؤثر مباشرة على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة.

ويكشف النفي الإيراني عن أن الأخبار حول فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز غير مؤكدة وغير دقيقة، لكنها تبرز حجم المخاوف العالمية بشأن سلامة مرور السفن واستقرار أسواق الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

نشرة المرأة والمنوعات.. هل يسبب شرب الحليب حصوات الكلى؟.. الوشم يهدد النظر

بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

فوائد غير متوقعة للب السوري .. تجعلك تتناوله باستمرار

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

