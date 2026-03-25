شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس استقالته من اتحاد الكرة المصري في عام 2019، مؤكدًا أن الأحداث خلال بطولة كأس أمم أفريقيا كانت السبب الرئيسي لبعض القرارات، خصوصًا المتعلقة بموقف النجم محمد صلاح من أزمة اللاعب عمرو وردة.

وأوضح شوبير أن اتحاد الكرة قرر رسميًا استبعاد ورداء من المنتخب الوطني خلال البطولة، بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا. وأضاف أنه بصفته عضوًا في مجلس الإدارة حينها، تلقى إخطار القرار من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة عبر مجموعة “واتساب” الخاصة بالمجلس.

وتابع شوبير أن المفاجأة جاءت عندما توجه وردة إلى محمد صلاح، وعقد اجتماعًا مع عدد من لاعبي المنتخب، ما أدى إلى تغيير موقف الفريق وابقاء اللاعب ضمن صفوف المنتخب، وهو ما اعتبره شوبير تجاوزًا لقرار مجلس الإدارة.

وأكد شوبير أن هذا الموقف وضعه في موقف صعب، خاصة مع تضارب القرارات بين الإدارة وتحركات اللاعبين، مشيرًا إلى أن دور صلاح كان محوريًا في تغيير مسار القرار. وأوضح أنه أبلغ اتحاد الكرة بنيته الاستقالة، لكنه أجل الإعلان الرسمي حتى انتهاء البطولة حفاظًا على استقرار الفريق.

وأشار شوبير إلى أن الأزمة سببت توترًا وخلافًا بينه وبين صلاح، لكنه شدد على احترامه الكامل للنجم الكبير، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر لا يقلل من قيمة أي طرف. وأضاف أن ما حدث يعكس حجم الضغوط التي تحيط بالمنتخب الوطني في البطولات الكبرى، حيث تتداخل القرارات الفنية والإدارية مع تأثير النجوم الكبار.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تلك المرحلة كانت من أصعب فترات مسيرته، لكنه تعامل معها بما يمليه ضميره، مؤكدًا احترامه لتاريخ محمد صلاح ومكانته حتى اليوم، رغم الخلاف الذي وقع بينهما.