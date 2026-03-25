قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين
الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتابع ميدانيًا جهود سحب مياه الأمطار
الأحد 5 أبريل.. بدء تسليم قطع أراض بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة
النقل توقع مذكرتي تفاهم مع موانئ مصر البحرية واقتصادية قناة السويس
رئيس الوزراء الإسباني: حرب ترامب عبثية وأسوأ بكثير من غزو العراق
لا تنخدعوا بهدوء العاصفة.. الأرصاد تُحذر من عودة الأمطار الرعدية خلال ساعات
الأمطار تزيد مخاطر الصعق.. جهاز تنظيم الكهرباء يحذر المواطنين ويقدم أهم الإرشادات
أزمة الأهلي وتوروب.. المدرب يشتكي من عدم توفير الحماية والإدارة لم تحدد مصيره
"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول
شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة
القبض على طالب استعرض بسيارته وعطل حركة المرور بالنزهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس استقالته من اتحاد الكرة المصري في عام 2019، مؤكدًا أن الأحداث خلال بطولة كأس أمم أفريقيا كانت السبب الرئيسي لبعض القرارات، خصوصًا المتعلقة بموقف النجم محمد صلاح من أزمة اللاعب عمرو وردة.

وأوضح شوبير أن اتحاد الكرة قرر رسميًا استبعاد ورداء من المنتخب الوطني خلال البطولة، بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا. وأضاف أنه بصفته عضوًا في مجلس الإدارة حينها، تلقى إخطار القرار من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة عبر مجموعة “واتساب” الخاصة بالمجلس.

وتابع شوبير أن المفاجأة جاءت عندما توجه وردة إلى محمد صلاح، وعقد اجتماعًا مع عدد من لاعبي المنتخب، ما أدى إلى تغيير موقف الفريق وابقاء اللاعب ضمن صفوف المنتخب، وهو ما اعتبره شوبير تجاوزًا لقرار مجلس الإدارة.

وأكد شوبير أن هذا الموقف وضعه في موقف صعب، خاصة مع تضارب القرارات بين الإدارة وتحركات اللاعبين، مشيرًا إلى أن دور صلاح كان محوريًا في تغيير مسار القرار. وأوضح أنه أبلغ اتحاد الكرة بنيته الاستقالة، لكنه أجل الإعلان الرسمي حتى انتهاء البطولة حفاظًا على استقرار الفريق.

وأشار شوبير إلى أن الأزمة سببت توترًا وخلافًا بينه وبين صلاح، لكنه شدد على احترامه الكامل للنجم الكبير، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر لا يقلل من قيمة أي طرف. وأضاف أن ما حدث يعكس حجم الضغوط التي تحيط بالمنتخب الوطني في البطولات الكبرى، حيث تتداخل القرارات الفنية والإدارية مع تأثير النجوم الكبار.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تلك المرحلة كانت من أصعب فترات مسيرته، لكنه تعامل معها بما يمليه ضميره، مؤكدًا احترامه لتاريخ محمد صلاح ومكانته حتى اليوم، رغم الخلاف الذي وقع بينهما.

شوبير محمد صلاح منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

