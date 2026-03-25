تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات ملحوظة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة في عدد من المناطق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الرؤية على الطرق، ويثير تساؤلات عديدة حول مدى أمان القيادة خلال هذه الأجواء.

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

وبحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الأجواء الحالية تتسم بوجود رياح محملة بالرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة الطرق المفتوحة والصحراوية، ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر أثناء القيادة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن القيادة ليست ممنوعة بشكل كامل، لكنها غير آمنة نسبيًا في ظل انخفاض الرؤية ونشاط الرياح، وتزداد الخطورة في الحالات التالية:

أثناء العواصف الترابية الكثيفة

على الطرق السريعة والمفتوحة

في أوقات ذروة الرياح

عند ضعف الإضاءة أو القيادة ليلًا

لذلك، يُنصح بتقييم حالة الطقس قبل التحرك، وتأجيل الرحلات غير الضرورية إذا كانت الأجواء غير مستقرة.

مخاطر القيادة في الطقس الحالي

القيادة في أجواء مليئة بالأتربة قد تؤدي إلى:

انخفاض مفاجئ في الرؤية

صعوبة التحكم في السيارة بسبب الرياح

زيادة احتمالية الحوادث

إجهاد العين وضعف التركيز

كما أن تراكم الأتربة على الزجاج الأمامي قد يقلل من وضوح الرؤية بشكل إضافي إذا لم يتم تنظيفه باستمرار.

إرشادات مهمة قبل النزول بالسيارة

1. راجع حالة الطقس

قبل القيادة، تأكد من متابعة تحديثات الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة مدى استقرار الأجواء.

2. خفّض السرعة

القيادة بسرعة منخفضة تساعد على التحكم في السيارة في حال انخفاض الرؤية أو وجود عوائق مفاجئة.

3. استخدم الإضاءة المناسبة

تشغيل الكشافات الأمامية يساعد على تحسين الرؤية ويجعل سيارتك مرئية للآخرين.

4. حافظ على مسافة أمان

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

5. أغلق النوافذ جيدًا

لمنع دخول الأتربة داخل السيارة، مع التأكد من تشغيل نظام التكييف على وضع إعادة تدوير الهواء.

متى يُفضل عدم القيادة؟

يفضل تجنب القيادة تمامًا في الحالات التالية: