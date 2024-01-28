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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقديم في الماجستير والدكتوراة المهنية بـ 5 برامج بجامعة الأقصر

صدى البلد

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، عن فتح باب التقديم في برامج الماجستير والدكتوراة المهنية "MBA" و"DBA" في برامج المحاسبة والسياسات العامة وإدارة الأعمال والتأمين وإدارة المخاطر وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

 

وتأتي برامج الماجستير والدكتوراة المهنية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مطلع شهر يناير الجاري بين مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر وكلية التجارة بجامعة أسيوط، حيث وقع على البروتوكول من جانب جامعة الأقصر  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور وليد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج، فيما وقع على البروتوكول من جانب جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة.

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وقال الدكتور وليد عبدالله، مدير التعليم المدمج بجامعة الأقصر، إن كل خريجي الكليات "الليسانس والبكالوريوس" والمعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات يمكنهم التقدم للماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر.

وأضاف مدير التعليم المدمج بجامعة الأقصر، أن فتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية في 5 برامج دفعة واحدة هو ثمرة جهود كبيرة بذلها مركز التعليم المدمج خلال الفترة الماضية برعاية ودعم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

الأقصر الخدمات الصحي الماجستير والدكتوراه برامج الماجستير والدكتوراه كلية التجارة بجامعة أسيوط

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