مياه الأقصر: الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه رئيسي 8 بوصة

أعلن اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب رئيسي 8 بوصة بشارع المطار الرئيسي بمدينة الاقصر ،يوم الجمعة الموافق ٢٦ يناير واعادة ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق المتأثرة استمر العمل خلال تلك الفترة مايقرب ٧ساعات عمل متواصل وذلك لعمق الخط عن مستوي الأرض حيث كان العمل علي عمق ٥متر ونصف وتفادى وجود كابلات كهرباء بمنطقة الكسر .

وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وعلامات الإرشاد.

وتابع اللواء أ ح مهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر علي الطبيعه أعمال الاصلاح مشددا علي أهمية التعامل مع الموقف بكل دقه وسرعة .

وأشار رئيس الشركة انه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاصلاح نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجىء ، وأدى الى انقطاع المياه عن عدد من القرى ، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتوفير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ، ومواصلة العمل على مدار الساعة ، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء مهندس احمد محمد رمضان بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب لسد احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الإصلاح .

وطبقا لدعم معالي المستشار محافظ الاقصر لاعادة الشي لاصله بالتنسيق مع الطرق بعد الاصلاح في وقت قصير.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الاصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظة الاقصر " .