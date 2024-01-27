جامعة الزقازيق تطلق رحلات قطار الشباب "إعرف بلدك" إلى الأقصر وأسوان

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه انطلقت رحلات قطار الشباب لمدينتي «الأقصر وأسوان» خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق ٢٦ يناير حتى ٢ فبراير ٢٠٢٤، ضمن سلسلة رحلات مبادرة «اعرف بلدك» التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه يأتى مشاركة الجامعة هذا العام تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، والدكتور محمد الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى ، حيث يشارك فى المبادرة ٥٠ طالباً وطالبة ويشتمل البرنامج الاسترشادى لرحلات قطار الشباب بمدينة الأقصر على الاستقبال والتسكين بالمدينة الشبابية ثم الانتقال للصوت والضوء بالكرنك ، ومعابد البر الشرقى والغربى وجزيرة الموز ورحلات تبادلية بالسيارات بين المدينتين بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات والجولات الحرة.

بينما يشتمل البرنامج الاسترشادى بمدينة أسوان علي الاستقبال والتمكين أيضاً بالمدينة الشبابية اليوم السبت ، وزيارة متحف النوبة ، وزيارة متحف السد العالى ، ومتحف النيل ومعبد فيلة ، وجزيرة النباتات ، والقرية النوبية ، ورحلات تبادلية بين المدينتين ،بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات والجولات الحرة ، ثم المغادرة فى ختام الأسبوع الجارى يوم الخميس القادم.

جدير بالذكر أن مبادرة «اعرف بلدك» انطلقت في شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠، وهدفها إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة، لتعزيز روح الولاء والانتماء، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والأثري بين طلاب الجامعات المختلفة ثم دمجهم في المبادرة بإشراكهم في رحلات وجولات سواء في محافظاتهم أو محافظات مصر المختلفة.