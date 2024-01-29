غدًا .. عرض مسرحية "أنستونا" ضمن فعاليات موسم الرياض

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام من البروفات النهائية لمسرحية أنستونا والمقرر عرضها غدا وحتى 5 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث مسرحية أنستونا

تبدأ الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة؟

أبطال مسرحية أنستونا

مسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري.