عبد الباسط حمودة الأبرز.. جدول حفلات ساقية الصاوي في عيد الحب

كشفت ساقية الصاوى عن جدول حفلاتها فى عيد الحب الذى يضم باقة من أبرز الحفلات المتنوعة والمقرر إقامتها فى شهر فبراير المقبل.

حفل المطرب عبد الباسط حمودة

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلا غنائيًا يوم 14 فبراير المقبل بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدآ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا.

حفل الشاعر عمرو حسن

يحيى الشاعر عمرو حسن حفليين متتاليين يوم 16 فبراير المقبل، بساقية الصاوى ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

ومن المقرر إن يبدأ الحفل الحفل الأول فى تمام الثالثة والنصف مساءً والحفل الثانى فى تمام السابعة مساءً.

حفل أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلًا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 1 فبراير المقبل وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.