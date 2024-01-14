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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

1 فبراير.. أم كلثوم تحيى حفلا غنائيا بـ مسرح ساقية الصاوى للعرائس

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلًا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 1 فبراير المقبل وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كشف الفنان مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، أسباب الخلاف على تراث أم كلثوم، وأوضح خلال لقائه بموقع صدى البلد اسباب الأزمة الدائرة بين شركة صوت القاهرة وإحدى الشركات التي تدعي انها تملك تراث أم كلثوم.

وأوضح العدل خلاله لقائه انه يملك اقرارا من السيدة أم كلثوم بخط يدها لاعطاء تراثها لشركة صوت القاهرة.

أقامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" بنقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر كل من  مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وحسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وشركة صوت القاهرة، ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، والمطرب عمرو مصطفى.

وأكد مدحت العدل خلال المؤتمر ان المؤلفين والملحنين ليسوا منتفعين من وراء ما يحدث ولكنهم جهة حفظ حقوق، وقال:" فيما يخص ارث أم كلثوم هناك من يدعي انهم يمتلكونه ولكن الحقيقة ان الأمر ليس حقيقيا، تسجيلات السيدة ام كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة ولدينا توقيع من ام كلثوم يثبت ملكيتنا لإرثها الفني.

 

المؤلفين والملحنين والناشرين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية المطرب عمرو مصطفى مسرح ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوى للعرائس مسرح الساقية للعرائس

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