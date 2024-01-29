رسالة مؤثرة من ناهد السباعى لشقيقها بعد دخوله المستشفى

تعرض محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ونشرت ناهد السباعى صورة لشقيقها عبر حسا بتطبيق إنستجرام وعلقت عليها :" هذا أيضا سيمر سلامتك يا قلب أختك".

نشرت الفنانة آية سماحة صورًا بصحبة زوجها محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وعلقت آية على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: فى الأوقات الجيدة والسيئة دائماً أكون بجانبك، بحبك أكتر مما تتصور.



وبعد انتشار الصور على السوشيال ميديا حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي “خالته” بالدعاء له قائلة: حبيبي ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك.

وانضمت الفنانة الشابة آية سماحة إلى فريق عمل مسلسل كامل العدد، بطولة الفنانة دينا الشربيني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.

فيما تواصل آية سماحة تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.