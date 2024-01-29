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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مناقشة أعمال المستشار محمد الدمرداش في "فكر وإبداع" بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة فكر وإبداع بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، مناقشة أعمال المستشار محمد الدمرداش، حيث تم استعراضها ومناقشتها بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة نشوى النحاس، والدكتور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. فيما أدارت النقاش الإذاعية دينا صلاح الدين.

في البداية، صرح المستشار الدكتور محمد الدمرداش قائلاً: "لدي شريكان في النجاح، هما العميد محمد عبد المنعم من 'دار سما' في مجال البحث في التاريخ، والصديق محمد شوقي من 'عصير الكتب' في مجال الرواية."

أوضح أن حالة الكتابة التي يشهدها، والتي تجمع بين العمل العام والعمل بمجلس الدولة، تعود إلى أن الأسرة تخصص له كل الوقت الضروري، ليتفرغ للكتابة في مجالات التاريخ والرواية.

وأشار الدمرداش إلى أنه عندما تم سؤاله عن من سيناقشه، كان اختياره للكاتب والباحث ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم. وأوضح أن ذلك جاء لأنه كان أستاذ له ولأجيال عديدة.

من جانبه، قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق: "قبل الحديث عن الكتب، يجب أن نشير إلى أن مهنة القاضي هي مسؤولية صعبة وثقيلة جدًا، فمن واقع ما توليته من مسئوليات مثل رئيس دار الهلال إلى وزير الثقافة، كان هناك مستشارون من مجلس الدولة يقومون بوضع الخطط القانونية للمؤسسات الثقافية لتجنب الأخطاء."

وأضاف النمنم أن على الرغم من عمل الدكتور محمد الدمرداش كمستشار في مجلس الدولة، إلا أنه لم ينقطع عن العمل العام إلى جانب كتابته الإبداعية التاريخية. وأشار إلى أن معرفته بالكاتب محمد الدمرداش بدأت من خلال كتاباته في الإسلام السياسي، مشيدًا بعمق معرفته والتحقيق الدقيق في الحقائق التاريخية.

وأكد النمنم على وجود مشكلة في دراسة التاريخ في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى تقسيم التاريخ الذي قدمته جامعة السوربون إلى قديم ومتوسط ومعاصر، معتبرًا أن التاريخ الإسلامي وُضِع في منطقة التاريخ المتوسط. وأضاف أن جماعات الإسلام السياسي تظهر بتفكيرها بعد أحداث 11 سبتمبر، مُشيرًا إلى دراسة تشير إلى أن نصف ضحايا الإرهاب كانوا من المصريين. وأكد أن كتابات محمد الدمرداش في الإسلام السياسي تشير إلى التطورات التي وصلت إليها هذه الاتجاهات.

وأشارت الإذاعية دينا صلاح الدين، إلى أن الكتاب الأول للمستشار محمد الدمرداش، الذي يتميز بطابع روائي ويحمل عنوان "أم أبيها"، يتناول قصة أهل بيت النبوة. أما الكتاب الثاني، فيتحدث عن تاريخ السودان. 

من ناحيته، أوضح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن شخصية المستشار "محمد الدمرداش" تأتي من خلفية وأسرة ملتزمة دينياً، وهو من الأفراد النادرين الذين يحققون توازنًا بين العمل العام والعمل كمستشار في مجلس الدولة.

قاعة فكر وإبداع معرض القاهرة الدولي للكتاب أعمال المستشار محمد الدمرداش حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الدكتورة نشوى النحاس

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