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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

إسلام فوزى
إسلام فوزى

وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدًا مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي، لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي، واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا.

وينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، ويصدر البودكاست تحت عنوان  "فيه إيه" ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف (اللايت كوميدي).

يأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.

وتستثمر المتحدة كافة إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الانفلونسرز ونجوم  اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي .

ويتناول إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهر عبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها يبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميًا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.

إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
إسلام فوزى
الإعلام الرقمي الأنفلونسرز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إسلام فوزى

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"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

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