أسامة كمال لاتحاد الكرة بعد خسارة أمم أفريقيا: كارثة.. استقيلوا يرحمكم الله

قال الإعلامي أسامة كمال، تعليقا على خسارة منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية أمس والخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا، إن الجميع تحدث عن ضرورة رحيل اتحاد الكرة ومدرب المنتخب الوطني، منوهًا بأن الحقائق واضحة ولكنها ملتبسة وهناك من يدافع عن اتحاد الكرة والمدرب أمام فريق أكبر يهاجم المنظومة الكروية.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين، أن على أننا في حالة تتكرر لنفس أسباب الخسارة، مؤكدًا أن القضية ليست في المدرب أو للاعبين وهي قضية متكررة في مجالات مختلفة، منوهًا بأن كرة القدم في العالم وأفريقيا تتغير من حولنا، متابعًا: "أفريقيا تغيرت وتطورت.. واحنا محلك سر أو تراجعنا".

كارثة كروية ونتعامل دائمًا بنفس الأخطاء

واعتبر أسامة كمال، أن ما حدث أمس من خروج المنتخب من بطولة أفريقيا هي كارثة كروية ونتعامل دائمًا بنفس الأخطاء، مشددًا على أنه على المسئول عن إخفاق منتخب مصر لكرة القدم أن يحترم ذاته ويخرج ويستقيل ويتنحى عن منصبه، ويتراجع للجلوس على مقاعد المشجعين.

ووجه أسامة كمال رسالة قائلا: "اتحاد كرة يقود الأمور بالشكل القديم.. طريقة تشجعنا قديمة.. لابد من التغيير.. على المسئول الاستقالة وترك الفرصة للآخرين.. استقيلوا يرحمكم الله".