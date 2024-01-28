عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: الهولوكوست "شماعة إسرائيلية محببة" وتمثل أكبر عملية ابتزاز في التاريخ

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الواقع في غزة قاسي ومؤسف، ولا يسعد بصدق ظنونه وقراءته وتحليله للمشهد الحالي في قطاع غزة وما يفعله الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أنه قرأ هذا المشهد من البداية بشأن مخطط إسرائيل لتجويع وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

txt

أسامة كمال: عدم إلزام محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف حرب غزة «مخيب للآمال»

txt

صراخهم طربني.. أسامة كمال: أمس كان يوما أسود على إسرائيل

أوضح أسامة كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الخطة الإعلامية الإسرائيلية واستهداف الصحفيين وتزييف الحقيقة يعد نهج إسرائيلي مستمر، والعمل على تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة لتنفيذ سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين من غزة بكل الطرق، مشددًا على أن الدول تتسابق للإعلان عن وقف وتعليق المساعدات لـ"الأونروا" وهو واقع مؤسف.

أشار أسامة كمال، إلى أن الهولوكوست هو شماعة إسرائيلية محببة وتمثل أكبر عملية ابتزاز في التاريخ، مؤكدًا أن ألمانيا تدفع ثمنه من توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل ودعم ألمانيا الأعمى لإسرائيل، مشددًا على أن الواقع الحالي هو واقع مؤسف، وإسرائيل تتاجر بالهولوكوست.

أسامة كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

ترشيحاتنا

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

"الخارجية" تدين أعمالا إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر.. حريق هائل بمقهى في الحي الأول بأكتوبر|فيديو

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ