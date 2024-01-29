إبراهيم عيسى: قدرة الأحزاب والتيارات السياسية على طرح حلول للأزمة الاقتصادية منعدمة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه ليس هناك حزب أو تيار سياسي قادر على طرح حلول لهذا الواقع الاقتصادي الصعب والأزمة التي تمر بنا، مؤكدًا أن قدرة الأحزاب والتيارات السياسية على طرح أو اقتراح الحلول منعدمة، ومشكلة الأزمة الاقتصادية في حلها ولكن الدولة تقوم بخطوات في هذا الإطار.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب والتيارات السياسية ضعيفة لأسباب من داخلها بأنها أجيال قديمة وخارجها وتغيب عنها الحيوية السياسية، فضلا عن أنه يغيب عنها الآفق السياسية وهي ضيقة مع عدم القدرة على الحراك.

وعلق: "من يدعي من الأحزاب الحضور مهتم دائمًا بالسخط وقدرته على إتاحة وفرض حلول للأزمة هامشي.. ونعيش جفاف رهيب في الأحزاب السياسية والدولة ومؤسساتها قطعًا مسؤولين عنها".