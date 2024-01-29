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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الحليم قنديل: الأونروا مسئولة عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن الاونروا هي وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنشأت بموجب قرار الامم المتحدة  وقد لحق القرار ١٩٤  الخاص بتعويض اللاجئين الفلسطينيين لافتا الى أنه لا لم يتنفيذ القرار الاصلي والقرار التعويضي.

وأردف قنديل خلال مداخلة لقائه مع الأعلامي تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الاونروا مسئولة عن أكثر من ٥ ملايين  لاجئ فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وبعض اللاجئين في سوريا، مؤكدا ان وقف تمويل الاونروا هو حكم بالإعدام على تمويل البشر في غزة.

وتابع: فقد شهدت غزة شلالات من الدماء زلالزل الدمار الشامل لكل مقومات الحياة ثم بعد يوم ١ من قرار محكمة العدل الدولية

غزة الاونروا الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين

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