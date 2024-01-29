مقرر المحور الاقتصادي: حال مصر سيكون أفضل لو طبقنا مبدأ "وحدة الموازنة"

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني ووزير المالية السابق، أن هناك خللا بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد منها مبدأ شمولية الموازنة، موضحا أنه لابد أن يحدث توزيع الإيرادات بالكامل وفقًا لأولويات الدولة لا تفضيلات بعض المؤسسات، وعجز الموازنة أقل مما كان عليه من قبل.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : الوضع في مصر سيكون أفضل حال تطبيق وحدة الموازنة، قائلا: "مصر هتبقى أحسن حالًا لما يبقى فيه تفعيل لمبدأ وحدة الموازنة، ومصلحة المجتمع هي تجميع الأموال وتوزيعها بما تراه بناءً على مصلحة المجتمع"، موضحًا أن هذا يحتاج تشريعًا لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح، أن هذا المقترح الصادر من الحوار الوطني لم يصل إلى مجلس النواب ولم يخرج بشكل موثق بشكل رسمي من الحوار، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه والصادر من الحوار الوطني برنامج متكامل ولابد من تطبيقه بشكل كامل للوصول إلى الحل.

برنامج اقتصادي متكامل

وأضاف أن لدينا ما يشبه البرنامج الاقتصادي المتكامل للأجهزة التنفيذية ونتمنى ضرورة تنفيذه، مؤكدا أن قضايا الاقتصاد على رأس أولويات الحوار الوطني.