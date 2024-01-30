هل ترتفع أسعار الأرز قبل رمضان؟.. التصديري للحاصلات الزراعية يكشف الحقيقة

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن محصول الأرز يخضع منذ فترة لمعايير في زراعته من حيث المساحة المنزرعة، خاصة أنه محصول مستهلك للمياه وفي ظل ظروف الشح المائي جرى تحديد المساحات المنزرعة منه.

وقال مصطفى النجاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ON”، أنه قدم نصيحة لوزارة التموين أن تقوم بشراء جزء من المحصول وقت الحصاد في شهر سبتمبر من كل عام، خاصة أن السعر كان في هذا الوقت 11500 جنيه لطن الأرز الشعير، وكان كفيلا أن يحافظ على سعر الأرز الأبيض للمستهلك في متوسط 22-24 جنيها.

ونفى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن يكون تصدير الأرز سببا في أي قفزات سعرية، قائلا: "تصدير الـرز عمره ما أثر على أسعاره محليا؛ لأنه حينها كان هناك توازن بين الطلب والعرض، وكان هناك إحكام للمنظومة كاملة.

قبل شهر مضان

وتوقع ارتفاع أسعار الأرز قبل رمضان 2024، مؤكدا أن إنتاج مصر من الأرز بالكاد يكفي الاستهلاك، ولكن الطلب على الأرز دائما هو طلب يومي، وفي المقابل من يبيع، لا يبيع يوميا، ومن ثم تنشأ فجوات تظهر في مراحل الطلب الزائد قبل شهر مضان.