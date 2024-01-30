إبراهيم عيسى: الإخوان المستفيد الأكبر من الأزمة الاقتصادية وسعيهم البلد تسقط

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان هم من يستفيدون من الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر وسعيهم أن البلد تسقط، قائلا: "الإخوان يستغلون الازمة الاقتصادية الحالية، ويتصور ويظن أنهم يستفيدوا من الأزمة".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعي الإخوان الرئيسي والمركزي أن تسقط هذه البلد، وعاطفة الإخوان الحالية طبيعية جدًا وهناك حالة من الشماتة والإحساس بأنهم استردوا حقهم من الشعب الذي طردهم من الحكم وتمرد على حكمهم وقيادتهم، مشددًا على أن حالة الشماتة الإخوانية طبيعية وعادية جدًا.

وتابع: "القلوب دي طبيعي أنها تشمت في أزمة اقتصادية في بلدنا"، مؤكدًا أن الإخوان تنظيم ليس بالقوة أو التماسك الذي كان في السابق ولكن التنظيم نفسه موجود وأفراده موجودين، وأننا أمام أسس التنظيم ولديها خطتها وتمويلها ووجودها الخارجي وقنواتها ولجانها الإلكترونية وتعمل على النحو السياسي.