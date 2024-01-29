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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة كمال: الصراع الأمريكي ومحاولات النيل من "الأونروا" مستمرة وقديمة

صدى البلد

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن العصا الأمريكية دائما ما كانت مرفوعة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موضحا أن الصراع الأمريكي ومحاولات النيل من الأونروا مستمرة وقديمة، وحدث قبل ذلك في عام 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف التمويل كليًا عن الأونروا.

أوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استغل أنه أكبر ممول لوكالة الأونروا وكان هذا توافق ومحبة بين إسرائيل وأمريكا، مؤكدًا أن ترامب رأي أن تمويل "الأونروا" يعني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيستمر.

التعامل مع "الأونروا" لم يتغير

وأشار أسامة كمال، إلى أن ترامب قبل ذلك طالب بتحديد اللاجئين الذي يحصلوا على التمويل ليشملوا فقط الذين عاشوا النكبة وعددهم نصف مليون فقط، مشددًا على أن الوشوش والأوجه في أمريكا تغيرت لكن التعامل مع "الأونروا" لم يتغير.
 

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