متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

اتخذ العدوان الإسرائيلي على غزة سبل جديدة من خلال قيام عددًا من قوات جيش الاحتلال بالتنكر في زي أطباء ونساء واقتحام مستشفى (ابن سينا) في جنين وقتل 3 مصابين بها.

سجلت كاميرات المراقبة بالمستشفى لحظة دخول القوات الإسرائيلية إليها ولحظة فرارهم منها، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل واسع.

أوضحت لقطات الفيديو دخول ما يقرب من 15 فرد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي متنكرين في زي الأطباء وبعضهم في زي النساء حاملين الأسلحة ثم دخل بعضهم إلى غرفة للمصابين بينما قام البعض الأخرى بتأمينهم.

وبعد لحظات خرجوا من الغرفة فارين للخارج فور قتلهم 3 شبان فلسطينيين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى.

تصعيد خطير

وردت وزيرة الصحة الفلسطينية (مي الكلية) على هذا الهجوم الذي وصف بأنه "تصعيد خطير" بدعوة "الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء غزة والمراكز الصحية الخاصة بها وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف".

وأكدت في بيان لها " بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية."