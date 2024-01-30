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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الفلفل الأحمر والجمبري.. استشاري يوضح الأغذية المقوية للمناعة في فصل الشتاء

تقوي المناعة
تقوي المناعة

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الأغذية التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم حيث يتعرض جسم الأنسان بشكل يومي وباستمرار للميكروبات الضارة بجميع أنواعها.

وجبات غذائية صحية

كما يقوم جهاز المناعة بحماية الجسم من هذه الميكروبات الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات ويتعامل معها على الفور ، ويؤدى تناول وجبات غذائية صحية متنوعة ومتوازنة تحتوي على الفيتامينات والاملاح المعدنية والعناصر الغذائية الي دعم جهاز المناعة والوقاية من الامراض وتساعد على التعافي بشكل أسرع عند حدوث المرض.

الأغذية التى تدعم جهاز المناعة

ومن الاغذية التى تدعم جهاز المناعة:

- الخضروات والفواكه: مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون والجوافة التي قد تصل نسبة فيتامين C  فيها الى 220 مليجرام / 100 جرام ويعمل فيتامين C على زيادة انتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى كما يعمل الفيتامين ضد البرد .

واشار إلى أنه بالنسبة للخضراوات الورقية فهى مفيدة لجهاز المناعة ومن امثلتها الكرنب والسبانخ الذى يحتوى على فيتامين C ومضادات الاكسدة والبيتا كاروتين

- الفلفل الأحمر: يختوى على نسبة عالية من فيتامين C التى  قد  تصل نسبته فيها الى 100مليجرام / 100 جرام وهو غنى ايضا بالبيتا كاروتين التى تساعد في المحافظة على صحة الجلد والعين.

- المأكولات البحرية مثل الجمبري والمحاريات والكابوريا والسمك وهى مصادر غنية في عنصر الزنك الذى يكون مطلوب لعمل جهاز المناعة. بينما تحتوى الاسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل على لأحماض الدهنية أوميجا 3 المهمة لوظيفة جهاز المناعة والتى تعمل على تقليل الالتهابات .

- الزبادى والأغذية المتخمرة: مثل المخلل والكفير والكرنب المخلل حيث تحتوى هده الاغدية على البروبيوتيك التى يمكن أن تساعد فى تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الامراض.

* الشاى الاخضر:يحتوى على العديد من مركبات الفلافونيد وهى نوع من المواد المضادة للأكسدة كما يحتوى على الكالوتشين  وهومضاد اكسدة آخر  قوى يعزز وظيفة جهاز المناعة ويجرى تبخير الشاى الاخضر وليس تخميره للحفاظ على هدا المركب .

- الثوم :يحتوى الثوم على مركبات  الاليسين الكبريتية التى تساعد جهاز المناعة فى محاربة الجراثيم والامراض وتساعد فى تنظيم جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم ويبطئ من تصلب الشرايين.

- الأغذية الغنية بالبروتين قليلة الدهون مثل اللحوم الحمراء قليلة الدهون والدجاج الذى يدعم حهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين B6 حيث يلعب دور مهم في التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم وهو حيوى لتكوين خلايا دم حمراء جديدة.

الأغذية التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم مناعه الجسم وجبات غذائية صحية وجبات غذائية الاغذية التى تدعم جهاز المناعة جهاز المناعة

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