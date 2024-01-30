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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يفتتح فعاليات اليوم الإيبارشي للمرحلة الإعدادية

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

افتتح نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الإيبارشي للمرحلة الإعدادية، وذلك بمقر المطرانية.

يقام اليوم تحت شعار "Peace"، بإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، بحضور عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

بلغ عدد المشاركين ما يقرب من مائة وثمانين فردًا، حيث دار موضوع اليوم حول الآية القائلة "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام، فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون." ‮‮مت ٥:٩.

تمحورت اللقاءات حول كيفية عيش السلام، بداية من تأمل نص إنجيل القداس لو ١٠: ١-٢٠، حيث تأمل راعي الإيبارشية في الآية القائلة ("وأَيَّ بَيتٍ دَخَلتُم، فقولوا أَوَّلاً: السَّلامُ لهٰذا البَيت." لو ١٠ : ٥.

كذلك، أجرى نيافة المطران حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين، موضحًا لهم كيفية عيش السلام في جميع تعاملاتنا، ومع من حولنا، ثم قدم الأب لوقا عايد موضوعًا آخر حول هدف اليوم.

كذلك، تمت زيارة مقر كاتدرائية أم المعونة الإلهية، للصلاة بها، مصلين جميعًا من أجل اكتمال هذا الصرح الجليل، ثم تم التقاط الصور التذكارية، واختتم اليوم بزيارة معبد الأقصر.

الكاثوليك الأنبا عمانوئيل عياد الاعدادية أ بناء الله ي دع ون كيفية عيش السلام كاتدرائية أم المعونة الإلهية

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