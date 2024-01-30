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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توترات البحر الأحمر وحرب أوكرانيا.. النقد الدولي يحذر من تصاعد الصراع في غزة

النقد الدولي
النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد إلى المنطقة الأوسع التي تنتج 35% من صادرات النفط العالمية.

وفي تقرير له اليوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2.9% في 2024 على أن يقفز إلى 4.2% في 2025.

وكما نوه على أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.

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كما توقع صندوق النقد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .

وأرجع ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.

ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.

الاقتصاد العالمى الهجمات في البحر الأحمر البحر الأحمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلاسل التوريد صندوق النقد الدولى صندوق النقد

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