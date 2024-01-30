تحذير خطير من روسيا للولايات المتحدة من نشر أسلحة نووية في بريطانيا

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، من نشر أسلحة نووية أمريكية في بريطانيا؛ مشيرة إلى أنه "أمر محتمل".

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، قال نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي ريابكوف، للصحفيين: إن موسكو تحذر واشنطن بشدة من عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى المملكة المتحدة.

وأضاف ريابكوف: "أما بالنسبة لموضوع العودة الافتراضية للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى أراضي بريطانيا العظمى، أود أن أحذر بأقوى طريقة ممكنة من هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار".

وكانت وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد كشفت أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا لأول مرة منذ 15 عاماً، في ظل تهديد متزايد من روسيا، فيما رفض متحدث باسم البنتاجون التعليق على الأمر.

وأفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية التي نشرت محتوى الوثائق في تقرير، الجمعة، بأن رؤوساً حربية أقوى 3 مرات من قنبلة هيروشيما ستنقل إلى قاعدة "لاكنهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك شرقي بريطانيا.

ورداً على ما أوردته الصحيفة قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "تظل سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي طويلة الأمد هي عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في مكان معين".

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحذيرات مؤخراً من أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحاجة إلى إعداد مواطنيها، في حال نشوب حرب محتملة مع روسيا.

وسبق للولايات المتحدة أن وضعت صواريخ نووية في قاعدة "لاكنهيث"، وأزالتها في عام 2008 بعد انحسار تهديد الحرب الباردة من موسكو.