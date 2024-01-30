إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن ضد طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة في طهران لنقل احتجاج إيران الشديد على الاتهامات التي لا أساس لها التي وجهتها لندن ضد طهران.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية، تم استدعاء السفير البريطاني سيمون شيركليف إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حيث وصف مسؤول من الوزارة العقوبات بأنها “غير قانونية” وأدان اتهامات لندن بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المجموعة المستهدفة بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، التي يقال إنها تعمل بناء على طلب من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، يُزعم أنها نفذت عمليات اغتيال واختطاف "عبر ولايات قضائية متعددة".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تهدف إلى إسكات منتقدي النظام الإيراني، مضيفة أن الشبكة خططت أيضًا لعمليات في أمريكا.

وقالت المملكة المتحدة في إشعار منفصل إنها “ستعاقب سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء العصابات الإجرامية المنظمة الذين يتعاونون مع النظام”.

وجاء في الإعلان البريطاني أن من بينهم أعضاء في الوحدة 840 في الحرس الثوري الإسلامي، بسبب “مؤامرات لاغتيال اثنين من مذيعي التلفزيون من قناة إيران إنترناشيونال الإخبارية على أراضي المملكة المتحدة”.

وجاء في بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن 'النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه يشكلون تهديدا غير مقبول لأمن المملكة المتحدة'.

وأضاف: 'لقد بعثت المملكة المتحدة والولايات المتحدة برسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع هذا التهديد'.