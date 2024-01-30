أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع رئيس غانا مع النائب محمد أبو العينين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الغاني أشاد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده مصر يلاحظه العالم أجمع وليس قارة إفريقيا فقط.

وتابع موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس الغاني التقى النائب محمد أبو العينين لمدة ساعة كاملة، والحديث عن كافة الموضوعات والتحديات التي تواجه القاهرة وأيضا ما تشهده الدولة المصرية حاليا بالإضافة إلى دولة غانا، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.



وتحدث موسى، عن تتويج النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بجائزة الأبطال في قارة إفريقيا، جاء بعد منافسة شرسة وقوية مع العديد من الشخصيات داخل القارة السمراء.

أضاف موسى الجائزة تُمنح عن طريق لجنة تُقيم وتضع معايير وآليات للحصول على الجائزة.

وأكد موسى، أن الجائزة كان عليها منافسة كبيرة وشرسة للفوز بهذه الجائزة وهي جائزة الأبطال في إفريقيا، لافتا إلى أن الجائزة لها معايير عدة على رأسها التميز الاقتصادي والسياحي والعقاري والتكنولوجي والمساهمات الكبيرة في المجتمع، قائلا: 'النائب محمد أبوالعينين، له إسهامات كثيرة داخل مصر وخارجها'.

وأشار موسى، إلى أن حصول النائب محمد أبو العينين على جائزة الأبطال في إفريقيا، جاء بتوقيت في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الجائزة جاءت بعد منافسة شرسة داخل القارة السمراء في حضور رؤساء الدول.

وأوضح موسى، أن التكريم الذي ناله النائب محمد أبوالعينين، هو شهادة نجاح من القارة له وللدولة المصرية، كشخصية مصرية وطنية رفيعة المستوى على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن وكيل مجلس النواب، أكد أنه يشعر بسعادة بالجائزة كونها من قارته وأيضا التطور الكبير الذي تشهده مصر بمختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء.