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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شديدة الخطورة|أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تجربة إيلون ماسك بوضع شريحة دماغية بالإنسان

صدى البلد

انتقد الدكتور غريب فاوي، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بطب سوهاج، تجربة إيلون ماسك بزرع شريحة دماغية في الإنسان واصفا إياها بـ"الشطحات" العلمية الخطيرة.

ووصف "فاوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc، العقل البشري بأنه معجز وهناك وظائف وأماكن داخل المخ غير معروفة وغير مفهومة وأن هذه التجربة نجحت مع القرود في الصين ولكن صعب تجربتها مع البشر.

مخاطر كثيرة

وأضاف أن هذه التجربة بها خطورة شديدة ومجرد زراعة الشريحة وتوصيلها  بأماكن في المخ يمكن أن يدمر ويخرب ويتداخل مع  وظائف أخرى وله مخاطر كثيرة.

تجربة إيلون ماسك إيلون ماسك العقل البشري المخ شريحة دماغية

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