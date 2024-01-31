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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط: تطوير 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط 

صدى البلد

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد.

وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. 

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والذي تضمن تطوير عدد 1 مركز تكنولوجي بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة، الداخلة،الفرافرة، باريس، بلاط،  مع توفير خدمات إصدار تراخيص المحلات الجديدة بجميع المراكز التكنولوجي. 

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وزيرة التخطيط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام الوادي الجديد

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وزيرة التخطيط: مشروع الجذب السكاني بالوادي الجديد يستهدف توطين الأسر الوافدة للمحافظة

وقالت هالة السعيد، إن عدد الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية 162 خدمة، ويبلغ عدد المعاملات 216,218 معاملة من 21/2/2018 حتى 28/1/2024، كما تم ربط عدد من الجهات بالمنظومة مثل مديرية الامن، شئون البيئة، سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية .

وأشارت إلى مشروع مراكز خدمات مصر المتنقلة حيث تم توفير مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات التوثيق في المحافظة، وبلغ عدد المعاملات 411 معاملة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023 ، كما تم توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات المحليات، لافتة إلى مشروع تطوير خدمات الصحة (تسجيل المواليد والوفيات/ التطعيمات) حيث تم تطوير عدد 43 مكتب صحة (مواليد ووفيات)، تطويرعدد 57 مكتب تطعيمات. 

وتناولت السعيد بالحديث مشروع البنية المعلوماتية المكانية حيث تم تطوير مكتب بنية معلوماتية، إلى جانب تطوير وحدة متغيرات مكانية، حيث وصل عدد المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة في 2018 حتى الآن 6722 متغيرا.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الوادى الجديد المشروعات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات الحكومية البنية المعلوماتية المراكز التكنولوجية

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