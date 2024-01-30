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اقتصاد

وزيرة التخطيط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام الوادي الجديد

صدى البلد

تفقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية ، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. 

ورافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، د. هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، د.محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت د. هالة السعيد، إلى أهمية المراكز التكنولوجية في التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات وتبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات، كما تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

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واستعرضت السعيد مشروعات البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والذي تضمن تطوير عدد 1 مركز تكنولوجي بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة، الداخلة،الفرافرة، باريس، بلاط،  مع توفير خدمات إصدار تراخيص المحلات الجديدة بجميع المراكز التكنولوجي. 

وأضافت أن عدد الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية 162 خدمة، ويبلغ عدد المعاملات 216,218 معاملة من 21/2/2018 حتى 28/1/2024، كما تم ربط عدد من الجهات بالمنظومة مثل مديرية الامن، شئون البيئة، سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية .

وأشارت إلى مشروع مراكز خدمات مصر المتنقلة حيث تم توفير مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات التوثيق في المحافظة، وبلغ عدد المعاملات 411 معاملة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023 ، كما تم توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات المحليات، لافتة إلى مشروع تطوير خدمات الصحة (تسجيل المواليد والوفيات/ التطعيمات) حيث تم تطوير عدد 43 مكتب صحة (مواليد ووفيات)، تطويرعدد 57 مكتب تطعيمات. 

وتناولت السعيد بالحديث مشروع البنية المعلوماتية المكانية حيث تم تطوير مكتب بنية معلوماتية، إلى جانب تطوير وحدة متغيرات مكانية، حيث وصل عدد المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة في 2018 حتى الآن 6722 متغيرا.

المركز التكنولوجي الوادى الجديد الخدمات الحكومية منصات رقمية المستثمرين الوحدات المحلية

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