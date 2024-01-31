شدوا حيلكوا.. تامر أمين يكشف رسالة محمد صلاح لـ لاعبي المنتخب |فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين على توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من منتخب الكونغو بركلات الترجيح.

وقال "أمين" خلال تقديمه لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح، البطولة بقدرياتها بالخروج شوية رد اعتبار محمد صلاح".

وأضاف “أمين”: “اللي حصل من محمد الشناوي ومغادرته معسكر المنتخب للإصابة مثل واقعة صلاح، خلى الناس تقول ما الشناوي مشي وساب المنتخب ومحدش اتكلم، أمال إحنا كنا بنهاجم صلاح ليه؟!”.

وواصل: “ثانيًا اللي قالك صلاح يرجع على النهائي وميلعبش، أديك خرجت ولا حصلت نهائي وقبل نهائي، وودعته قبل ما صلاح يتعافى من إصابته”، لافتاً: "أي حد شكّك في وطنية محمد صلاح، عليه أن يراجع وطنيته هو، تشكيك في صلاح وتخوينك له معناه إنك مش بتحب بلدك بالقدر الكافي، لأن صلاح من رموز وشهرة وسمعة بلدك، فلما انت تبقى عايز توقع ده يبقى مشكلة في حبك لبلدك».

رسالة صلاح للمنتخب بعد الخسارة

وكشف تامر أمين الرسالة التي قام بإرسالها “صلاح” على الواتساب لجميع لاعبي المنتخب الموجودين بالكوت ديفوار بعد الخروج من مباراة الكونغو، قائلًا بها: “ولا يهمكوا وشدوا حيلكوا.. انتم مقصرتوش ومحدش يقدر يلومكوا وأنا عارف إن الخروج صعب.. وبقولكوا إننا هنفوز بكأس الأمم الأفريقية قريبًا جدًا.. استنوا وهتلاقوا ربنا شايلنا خير وهنفوز بالبطولة قبل اعتزال هذا الجيل”.