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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة يعلن قرب انتقال مهاجمه إلى نادي الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن  قرب انتقال مهاجمه فادي فريد  الي نادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال فرج عامر :اتفقنا و لكن في انتظار تفعيل القرار من الزمالك والرتوش الاخيرة تحسم الصفقة.

وكان قد أعرب فادي فريد، مهاجم نادي سموحة، عن سعادته بفوز فريقه السكندري على فاركو بالمواجهة التي جرت مساء أمس، الاثنين، في الدوري المصري الممتاز.

 

وقال فادي فريد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ثقة أحمد سامي، مدرب نادي سموحة، وكلماته كانت بمثابة الحافز له للظهور بشكل مميز خلال لقاء فاركو.

 

وأضاف فادي فريد: "أتمنى أن أحافظ على هذا المستوى كى أثبت أنني صفقة قوية وإضافة لخط هجوم سموحة، وأتمنى المنافسة على لقب هداف الدورى هذا الموسم".

تصريحات فرج عامر الزمالك صفقات الزمالك فادي فريد

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