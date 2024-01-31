الرياضة الأعنف|كابتن منتخب مصر لكرة اليد: كان هناك إصابات متعددة قبل البطولة

قال إبراهيم المصري، كابتن منتخب مصر لكرة اليد، إن فوز مصر بكأس إفريقيا، لم يكن وليد اليوم، وإنما هو مشروع بدأ منذ 5 سنوات، موضحا أن منتخب اليد حصل خلال تلك الفترة على المركز السابع ببطولة العالم مرتين، ونجح المنتخب في الحصول على المركز الرابع بالأولمبياد.

وأضاف “المصري”، خلال لقائه مع الإعلامي قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": أن رياضة كرة اليد هي أعنف لعبة جماعية لافتا إلى وجود العديد من الإصابات لدى اللاعبين قبل البطولة.

وأوضح، "بطولة إفريقيا الحالية هي الثانية للمنتخب منذ بدء هذا المشروع، وحصلنا على بطولة قبل ذلك".

ضغوط بالبطولة الأخيرة

وواصل، "الجميع يتحدث الآن عن أن منتخب مصر لكرة اليد منتخب عالمي، وأننا سنحصل على البطولة بسهولة، وهذا الأمر على الرغم من أنه جيد إلا أنه وضع ضغوطا علينا في البطولة الأخيرة".

وتابع: "جميع لاعبي المنتخب يفهمون بعضهم بشكل جيد، لأننا كنا نجلس سويا لفترات طويلة للغاية، ونجحنا في إزالة الضغط، وتمكنا من الحصول على إفريقيا ونصل للأولمبياد".