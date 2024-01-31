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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس إدارة اتحاد اليد: لاعبو المنتخب كانوا على قدر المسئولية

صدى البلد

أكد ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، على أن لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، كانوا على قدر المسئولية، لافتا إلى أن النجاح دائما خلفه تخطيط وجهد ودعم.

وأضاف “الرملي”، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على شاشة CBC: "النتائج أوضحت أن اتحاد كرة اليد يمشي بخطى ثابتة، وليس في فترة المجلس الحالي فقط، وإنما لفترات متتالية منذ التسعينات وحتى الآن، ويعمل في إطار منظومة ثابتة".

وواصل، "كنت أعمل مدير إدارة لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة العالم عام 1993، والآن أن عضو مجلس إدارة باتحاد كرة اليد 2024، والعمل يسير بنفس المخططات، ونسير بنفس التوجه".

تهنئة من الرئيس السيسي

وتابع: "نعمل بنظام ثابت، ونحصل على دعم من الدولة، كما أن الرئيس السيسي بعد انتهاء البطولة بثواني أرسل برقية تهنئة لمنتخب اليد، واللاعبين شعروا بالمسئولية، فضلا عن الدعم الجماهيري الكبير".

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