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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طه دسوقي بعد نجاح "حالة خاصة": يا رب أفضل عند حسن ظنكوا

صدى البلد

أعرب الفنان طه دسوقى عن سعادته بنجاح مسلسل “حالة خاصة"، الذى يعرض حاليا عبر منصة watch it .

وكتب طه دسوقى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" قبل عرض أخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالتلي يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله ويارب أفضل عند حسن الظن وقد توقعاتكوا مني وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي #حالة_خاصة."

وتصدر مسلسل حالة خاصة قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده وأحداثه، والجميع في انتظار معرفة مصير الشخصية الأساسية “نديم أحمد أبو سريع”. 

في نهاية الحلقة الثامنة واجهت غادل عادل المحامية طه دسوقي الذي يقوم بدور البطل الذي يعاني من مرض التوحد ويحاول النجاح في مهنته. 

 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير نديم بعدما وقع في عدد من الأخطاء منها تواجده في مكتب أماني المحامية وحصوله على أوراق خاصة بها. 

 

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

 

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

 

 

حالة خاصة حسن أبو الروس طه دسوقي مسلسل حالة خاصة

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