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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:


العظمى الصغرى

القاهرة  15- 8
الإسكندرية 13- 9
الإسماعيلية 16 - 8
الغردقة  19-10
أسوان 18 - 8
سوهاج  17- 5
المنيا 17- 6
 

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