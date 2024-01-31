الذهب يسجل أرقام قياسية لأول مرة بالتاريخ.. ومفاجأة بعيار 21.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أسعار الذهب تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. العيار الأكثر شعبية يتخطى حاجز الـ4 آلاف جنيه".



وجاء في التقرير أن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تسجل أرقام قياسية لم تسجل من قبل، ووصفت القناة هذا الموضوع بالحدث الأول في التاريخ، وأن عيار 21 الأكثر انتشارًا تخطى حاجز الـ 4000 جنيه للجرام الواحد.



وأوضحت القناة أن سعر الجنيه الذهب ارتفع أيضًا، ووصل لـ 32400 جنيه، وعيار 24 وصل لـ 4629 جنيه.

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار بـ السوق السوداء.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب لم يرتفع عالميًا ولكن الذهب ارتفع في مصر بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة بسعر الدولار.



ولفت إلى أن الذهب ليس سلعة محلية، ولكن الذهب يحدد سعره أيضًا بالعرض والطلب، وأن المواطن يشتري الذهب، لآن قيمة الجنيه تنخفض كل فترة .

وأشار إلى أن المواطن الذي معه أموال عليه أن يشتري ذهب، ولكن بنصف الأموال الموجودة معه، لأن الذهب من الممكن أن ينخفض في الفترة المقبلة، وذلك حتى لا يخسر المواطن.



