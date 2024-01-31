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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تربوي: الجامعات التكنولوجية تنمي مهارات الطلاب وقدراتهم

صدى البلد

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لبناء إنسان جديد لمجتمع جديد، بحيث أن يكون إنسانا مفكرا ويبدي رأيه ويحترم ثقافات الشعوب، ونقله من المحلية إلى العالمية تقضي بوضع التعليم الجامعي في إطار المنافسة العالمية.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أنهم قاموا بالتنويع في مصادر التعليم، فهناك جامعات آلية تعتبر جامعات عالمية على أراض مصرية تقوم بتقديم برامج جديدة تشكل إنسانا جديدا بسوق العمل المتغير.

سياحة تعليمية

ولفت "شحاتة"، إلى وجود جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر تقوم بتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وقيم لازمة لسوق العمل، مضيفا: " التعليم المصري أصبح في هذه النقلة النوعية بمثابة سياحة تعليمية أدت إلى أن الخليج العربي ودول أفريقية و أسيوية كثيرة يأتي أبنائها للدراسة في مصر".

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