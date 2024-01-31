مكافحة الآفات الزراعية: الجراد لم يدخل المدن ومتواجد فقط في المناطق الصحراوية

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية تقوم بدور سنوي فى التتبع ومسح وإستكشاف لوجود أى أنواع من الجراد على الأراضي المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن تلك الفترة هي موسم تكاثر شتوي للجراد الصحراوي، موضحا أن طريق هجرته يمر على مصر، وبدأت أسراب تدخل، نظرا لضعف أعمال المكافحة فى السودان بدأت أسراب الدخول فى المناطق الجبلية فى منطقة حلايب وشلاتين.

وتابع الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن تلك الأسراب لم تدخل إلى المدن، ولا يوجد جراد دخل إليها أو ذهب إلى الزراعات، لافتا إلى أن هناك فقط مجموعة من الأسراب تواجدت فى الأودية الجبلية الموجودة فى بعض الأعشاب والأشجار بشكل طبيعي، وهي لا تسبب أى أذي.