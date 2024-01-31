عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مناقشة «رجال عاشوا ألف عام» في معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

استضافت قاعة «فكر وإبداع»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب «رجال عاشوا ألف عام»، بمشاركة كل من الكاتب الدكتور جلال الشايب، والدكتور كمال مغيث، وأدارها إيهاب الملاح.

وقال الدكتور كمال مغيث، إن «رجال عاشوا ألف عام»، كتاب مبدع حرص خلاله الكاتب جلال الشايب على اتباع معايير رائعة في اختيار الشخصيات التي تناولها، خاصة أن الفكر الخاص بالشخصيات التي تناولها الكتاب هو قادر أن يجعلهم أحياء لأكثر من ألف عام، بسبب أعمالهم وما قدموه للعلم في ظروف عصرهم.

وأضاف أن فكرة التكامل بين الشخصيات التي يتناولها الكتاب، تؤكد فكرة أن العلم هو واحد مهما اختلفت الشخصيات العلمية ومهما اختلفت تخصصاتهم، فقد اختار في هذا الكتاب ٩ شخصيات عظيمة، قدمت للبشرية علوم هامة، ولكنه تناولهم بالكثير من الشمول والعمق.

وأشار إلى أن شخصيات الكتاب كلها ولدت فيما يقرب من النصف الأول من القرن التاسع عشر وأبرزهم جون ستيوارت ميل واينشتاين، والملاحظ أن ثلث عدد الشخصيات التي تم تناولها في الكتاب هم من اليهود الغير متدنيين، كما أن الأصول الاجتماعية للشخصيات التسعة مختلفة، فمنهم من جاء من أسر نبيلة وحاكمة ومنهم من جاء من أسر علمية، ومنهم من جاء من أسر متواضعة، والملاحظ أيضا أن هؤلاء العلماء كانوا موسوعيين، وكانوا مشغولين بهموم الناس وتحقيق صالح البشرية، وإن كان من الأفضل أن يضم لهم بيتهوفن في الموسيقى، وبيكاسو في الفنون والنحت والتصوير.

وأشار «مغيث» إلى أن الكتاب يسلط الضوء على قيمة مهمة جدا، والمتمثلة في تقدير دور العلماء، حتى أننا نعرف أنهم كانوا يهدوا أعمالهم إلى بعضهم البعض.

ولفت إلى أن هناك ظاهرة يرصدها الكتاب من خلال الشخصيات التسعة التي تناولها في الكتاب، والمتمثلة في أن العلماء قبل أن يصبحوا علما فهم تعلموا جيدا وحصلوا على درجات علمية مرتفعة، في الوقت الذي لم يهتم الأدباء بالحصول على نفس القدر من التعليم، على الرغم من ثقافتهم الواسعة.

وأوضح أن الكتاب يطرح إشكاليات هامة على رأسها مصدر الأخلاق في المجتمع وهل يمكن أن تكون الأخلاق المجتمعية أكبر قسمة وأكبر أثرا من الأخلاق التي تأتي بها الأديان.

ونوه إلى أن الكاتب تناول شخصيات علماء أثارت الجدل بشكل كبير، من خلال تناوله لشخصيات جون ستيوارت ميل، وداروين، واينشتاين، وهو في ذلك حاول تناول هذه الشخصيات العلمية في قالب أدبي ممتع لا يخلو من الاهتمام بالجوانب العلمية.

من جانبه، قال الكاتب إيهاب الملاح: “نحن في حاجة إلى التعاطي مع تاريخ العلم، والنهضة الحضارية، فنحن قد تورطنا في آخر 200 عام إلى الاتجاه نحو النزعة العربية، والابتعاد عن النزعة الانسانية، وهو ما أدى إلى دخولنا كعرب في منطقة مظلمة كانت أوروبا قد تعرضت لها في وقت سابق، ولكن أوروبا تمكنت من تجاوز هذا الأمر والانطلاق نحو النهضة والتنوير والعلم، من خلال تبني النزعة الإنسانية والانفتاح”.

وتابع: "ما زلنا في حاجة إلى قراءة أفكار الفلاسفة، والنهل من العلوم المختلفة دون أن يكون لدينا حساسية من الأشخاص أيا كانت خلفياتهم، فكتاب "رجال عاشوا ألف عام" يؤكد أن هؤلاء العلماء نجحوا في التفكير والنقد والخروج عن قوالب الرفض لكل ما هو مختلف".

وأشار إلى أننا في منطقتنا العربية نحتاج إلى نتأمل كيف يفكر الآخر، وكيف يمكن طرح أسئلة باستمرار والبعد عن الأطر المحفوظة وفرض الرأي والدكتاتورية، هنا فقط نستطيع تجاوز الفجوة بين النخب والمتعاطين مع الفكر.

قاعة فكر وإبداع معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب رجال عاشوا ألف عام الكاتب الدكتور جلال الشايب الدكتور كمال مغيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مدير بنك يتعدى بالضرب على طبيب استقبال داخل مستشفى المطرية.. تفاصيل

6 فوائد لفاكهة الكيوي تجعلها مميزة عن باقي الأنواع

تثبيت أم رفع.. كيف سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟ طريقة حل الأزمة

توسيع قاعدة المستفيدين من تيسيرات استيراد السيارات بعد مد المبادرة 3 أشهر

الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين في مخيم جباليا| فيديو

السياحة تدعو غرفة التجارة الصناعية بجدة للاستثمار في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ