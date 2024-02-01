عدوان ضد غزة واعتقالات في الضفة.. الانتهاكات الإسرائيلية مازالت مستمرة

واصل الاحتلال الإسرائيلي قمع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم الـ118.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل اليوم الخميس ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أثناء مرورهم على حاجز عسكري مفاجئ، قرب قرية سالم شرق نابلس.

ومن نابلس إلى جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدة عرابة، جنوب جنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وبعد تردد أنباء عن تجمعات للاحتلال الإسرائيلي عند حاجزي الجلمة ودوتان العسكريين، أعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، تأجيل اليوم الدراسي إلى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فلسطين في مدينة جنين ومخيمها وضواحيها.

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، 28 فلسطينيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 118 والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.