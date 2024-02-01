بـ1000 جرار.. مزارعون في بروكسل يغلقون الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي

أغلق مزارعون في بروكسل، اليوم الخميس، الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي بـ1000 جرار.

كما أغلق المزارعون المزيد من شرايين المرور في جميع أنحاء بلجيكا، أمس الأربعاء، في إطار سعيهم لتعطيل التجارة في الموانئ الرئيسية في مسعى مستمر للحصول على امتيازات للحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وتقليل البيروقراطية للقيام بعملهم.

ولم تشهد المسيرات، التي دخلت يومها الرابع الآن وهي جزء من الاحتجاجات الزراعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سوى بضع مئات من الجرارات تعطل حركة المرور في جميع أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة.

ويواجه مئات الآلاف من البلجيكيين اضطرابات ويكافحون من أجل الوصول إلى عملهم، أو تلغي مواعيد طبيبهم بسبب الاحتجاجات.

ويعتزم المزارعون أيضًا الاحتجاج خارج مقر الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعماء الحكومات يوم الخميس.

وفي فرنسا المجاورة، أمطر المزارعون المحتجون المكاتب الحكومية بالسماد وحاصروا باريس بحواجز مرورية من الجرارات وبالات القش.

وعلى الرغم من المضايقات واسعة النطاق، تتعامل حكومة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو مع الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، بحذر شديد.

وقال دي كرو: “من المهم أن نستمع إليهم”، وأضاف: “إنهم يواجهون تحديات هائلة، بدءا من التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التلوث البيئي”.

وتتولى بلجيكا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وقال دي كرو إنه سيتناول هذه القضية خلال القمة كإضافة متأخرة لجدول أعمال يركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا، بعد الحرب الروسية قبل عامين تقريبا.