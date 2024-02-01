عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يوسف وائل نور: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي

صدى البلد

قال يوسف وائل نور، نجل الفنان الراحل وائل نور، "أتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد حلمى والفنان ماجد الكدوانى.

وعن فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.. قال يوسف وائل نور لـ"صدى البلد"، "دورى فى الفيلم مختلف عن أدواري السابقة، بجسد دور شاب بسيط وهادى وظروفه صعبة وبيحاول يحسنها".

 

وأوضح يوسف وائل نور، "الالتزام والمسئولية الصفة المشتركة بينى وبين شخصيتى فى فيلم بنقدر ظروفك".

انتهى نجوم وأبطال فيلم "بنقدر ظروفك" من تصوير عدد من مشاهد العمل في كلوب محمد علي بكورنيش المنيب.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي.

فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم “بنقدر ظروفك” تدور حول تساؤل مفاده: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟!.

فيلم “بنقدر ظروفك”، بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

 

الفنان ماجد الكدواني الفنان أحمد حلمى الفنان كريم عبد العزيز الفنان أحمد الفيشاوى يوسف وائل نور نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ترشيحاتنا

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش

الاحتلال يقت.ل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

1667 قرية تشهد خدمات ومشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ